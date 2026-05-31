È morta Zeudi Araya addio alla ragazza dalla pelle di luna | icona del cinema sexy e produttrice stroncata da una lunga malattia a 75 anni

Zeudi Araya, nota come la “ragazza dalla pelle di luna” e icona del cinema italiano degli anni Settanta, è deceduta a 75 anni nella sua abitazione di Roma. La donna, anche produttrice cinematografica, è stata colpita da una lunga malattia. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore. La sua carriera ha attraversato il cinema e la produzione, lasciando un segno nel settore.

Zeudi Araya, volto simbolo del cinema italiano degli anni Settanta e stimata produttrice cinematografica, si è spenta all’età di 75 anni nella sua abitazione di Roma. L’attrice, naturalizzata italiana ma originaria dell’Eritrea, è deceduta domenica 24 maggio al termine di una lunga malattia. La notizia è stata diffusa a distanza di sei giorni dal figlio Michelangelo Spano attraverso una nota ufficiale: “In questo momento di grande tristezza, la famiglia desidera esprimere la propria gratitudine a quanti le sono stati vicini con affetto e discrezione”. I familiari hanno inoltre specificato che le esequie si terranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata, chiedendo rispetto per la propria riservatezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Addio a Zeudi Araya: muore a 75 anni la diva del cinema italiano

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