Una giovane di 28 anni è deceduta dopo una lunga malattia. La donna, figlia di un ex calciatore, è morta venerdì mattina. La notizia è stata confermata dai familiari, che hanno parlato di un dolore profondo. La ragazza aveva combattuto contro una grave patologia per diverso tempo. La sua scomparsa segue di poche ore la morte di un’altra giovane, di 30 anni, avvenuta nella stessa zona.

Massa, 18 luglio 2026 – Dramma per un altro massese a distanza di poche ore dalla tragedia che ha colpito la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e ct ad interim della Nazionale, la cui figlia Valentina è morta all’alba di venerdì 17 luglio a soli 30 anni. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacafunerali-valentina-baldini-fqi5rmqf Oggi è arrivata la notizia di un nuovo lutto che colpisce la città di Massa: Martina Francini, figlia ventottenne dell’ex calciatore del Napoli e del Torino Giovanni Francini, è morta dopo una lunga malattia. Recentemente era stata in visita al centro sportivo del Napoli, a Castel Volturno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morta a 28 anni la figlia dell’ex calciatore Francini: l’addio a Martina dopo una lunga malattia. “Profonda angoscia”

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