Una giovane donna di 28 anni, figlia di un ex calciatore, è deceduta a Massa. La morte è avvenuta nell’abitazione di famiglia nella mattina di venerdì 17 luglio. La notizia si aggiunge a un’altra tragedia che ha colpito la stessa città poche ore prima, coinvolgendo la famiglia di un noto allenatore nazionale. La dinamica e le cause della morte sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Massa, 18 luglio 2026 – Dramma per un altro massese a distanza di poche ore dalla tragedia che ha colpito la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e ct ad interim della Nazionale, la cui figlia Valentina è morta all’alba di venerdì 17 luglio a soli 30 anni. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacafunerali-valentina-baldini-fqi5rmqf Oggi è arrivata la notizia di un nuovo lutto che colpisce la città di Massa: Martina Francini, figlia ventottenne dell’ex calciatore del Napoli e del Torino Giovanni Francini, è morta dopo una lunga malattia. Recentemente era stata in visita al centro sportivo del Napoli, a Castel Volturno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora una tragedia nel calcio: muore a 28 anni la figlia di Giovanni Francini

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Tragedia nel calcio italiano, muore la figlia del ct dellItalia a soli 30 anni: un dolore enorme

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