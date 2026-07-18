Lutto per l' ex Torino e Napoli Francini | dopo una lunga malattia è morta la figlia di 28 anni

Da gazzetta.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martina Francini, figlia di un ex calciatore, è morta a 28 anni dopo una lunga malattia. La giovane aveva affrontato diversi anni di battaglie contro una grave condizione di salute. La notizia ha suscitato dolore tra amici e conoscenti. La famiglia non ha ancora comunicato ulteriori dettagli sulla scomparsa. La salma sarà sepolta in forma privata.

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È morta a 28 anni Martina Francini, la figlia di Gianni, ex terzino del Napoli e del Torino. Negli ultimi anni aveva combattuto contro una terribile malattia. Recentemente era stata in visita al centro sportivo del Napoli, a Castel Volturno.  Torino e Napoli hanno espresso la propria vicinanza a Francini, che dopo gli anni coi granata con la maglia azzurra ha vinto scudetto, Coppa Uefa e Supercoppa italiana con in panchina Bianchi e poi Bigon. Il fratello di Martina, Fulvio, allena la prima squadra femminile del Torino. "Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente addolorati per la triste notizia, si... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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