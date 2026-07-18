Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo dopo la morte di una bambina di 11 anni in una piscina a Sestri Levante. I titolari dello stabilimento balneare dove si trovava la vittima sono stati ascoltati come sospettati. La bambina si trovava in compagnia della madre e dei nonni al momento del decesso. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause della tragedia.

Ci sono due indagati, per la morte della bambina di 11 anni in una piscina a Sestri Levante. Sono i titolari dello stabilimento balneare Segesta, dove Alice Ferrari, 11 anni, era in compagnia della madre e dei nonni. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Il decesso della bambina è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Gaslini” di Genova. I genitori di Alice hanno autorizzato l’espianto degli organi, ma prima di avviare la procedura sul corpo della bambina dovrà essere eseguita l’autopsia disposta dal sostituto procuratore Fabrizio Givri, che coordina l'inchiesta. Diversi gli aspetti al centro degli accertamenti. 🔗 Leggi su Genova.repubblica.it

© Genova.repubblica.it - Bambina morta in piscina a Sestri Levante, indagati per omicidio colposo i titolari dei bagni

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Bimba di 11 anni morta in piscina a Sestri Levante: capelli incastrati nel bocchettone

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