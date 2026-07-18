morandi le due carte di castellucci

Giovedì pomeriggio, dal televisore nella sua cella nel carcere di Opera, il cantante è stato assolto in un procedimento legale. La sentenza ha riconosciuto l’assoluzione per la sua posizione, mentre altre persone coinvolte sono state condannate o assolte. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario con diverse decisioni, ma il cantante ha ottenuto l’assoluzione più rilevante. La notizia si aggiunge alle numerose sentenze emesse, che vedono molte condanne e poche assoluzioni.

arecchie assoluzioni, tante condanne. E, prima tra tutte, la sua. Quando giovedì pomeriggio dal televisore nella sua cella nel carcere di Opera Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, ha appreso della sentenza per il crollo del Ponte Morandi, gli sono bastati pochi attimi per capire che stava prendendo forma per lui il peggiore degli scenari possibili, quello che per otto anni aveva cercato di schivare. Della tragedia del Ponte per la legge è lui il colpevole numero uno. Quello con la pena più alta. Il più alto in grado. Nella sentenza che lo condanna echeggiano le parole terribili usate contro di lui nella requisitoria del pm: «Qua siamo al massimo livello di colpa possibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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