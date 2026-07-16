Crollo Ponte Morandi la sentenza di primo grado | 12 anni a Castellucci ex ad di Autostrade Le condanne e le tappe del disastro

L’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia è stato condannato a 12 anni di reclusione per il crollo del ponte Morandi avvenuto nel 2018. La sentenza di primo grado arriva dopo il processo in cui la procura aveva richiesto una pena di 18 anni e 6 mesi. La decisione è stata comunicata in aula, segnando una tappa importante nel procedimento giudiziario legato alla tragedia.

L’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci è stato condannato a dodici anni per il crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Castellucci sta già scontando una condanna per la strage del viadotto di Monteforte Irpino (Avellino) del 2013. L’ex direttore della vigilanza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Mauro Coletta è stato invece condannato a 5 anni (la procura ne aveva chiesti 10). La sentenza di primo grado: le condanne per il crollo del Morandi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e di Spea. Undici anni per Michele Donferri Mitelli (ex numero tre di Aspi), il pm aveva chiesto 15 anni e sei mesi. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crollo del Ponte Morandi, a Genova la Sentenza di Primo Grado. Castellucci Condannato a 12 Anni

Notizie e thread social correlati

Crollo ponte Morandi, condannato a 12 anni l’ex ad di Autostrade Castellucci: la sentenza di primo gradoUn giudice ha condannato a 12 anni di reclusione l’ex amministratore delegato di Autostrade in relazione al crollo del ponte Morandi di Genova.

Crollo Ponte Morandi, la sentenza: l'ex ad di Autostrade Castellucci condannato a 12 anni di carcere, 11 anni per DonferriDopo sette anni dal crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone, è stata emessa una sentenza.

Temi più discussi: Il crollo del ponte Morandi, dopo 8 anni arriva la sentenza; Crollo ponte Morandi, Autostrade: Porgere scuse è esigenza morale; Ponte Morandi, il video del crollo che uccise 43 persone e cambiò per sempre Genova; Ponte Morandi, Autostrade chiede scusa alle vittime prima della sentenza.

Il crollo del Ponte Morandi è avvenuto alle 11.36 del 14 agosto del 2018. 43 persone hanno perso la vita x.com

Autostrade chiede scusa per il crollo del Ponte Morandi. Dopo 8 anni reddit

Crollo del ponte Morandi, la sentenza: Giovanni Castellucci condannato a 12 anniCondannato anche l'ex capo delle manutenzioni di Aspi Michele Donferri Mitelli a 11 anni di reclusione. L'accusa, guidata dai pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi, aveva chiesto la condan ... ilsecoloxix.it

Ponte Morandi: Castellucci condannato a 12 anni, la Procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesiL'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci è stato condannato a dodici anni per il crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. (ANSA) ... ansa.it