Il Tribunale di Genova ha condannato i vari imputati per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e che ha causato 43 vittime. Dopo cinque ore di camera di consiglio, sono state emesse le sentenze di primo grado. La pena più alta è stata inflitta a un ingegnere. Nessun dettaglio sulle altre condanne o sui nomi dei condannati è stato reso noto.

Dopo cinque ore di camera di consiglio, i giudici del Tribunale di Genova hanno emesso la sentenza di primo grado sul crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. Giovanni Castellucci, all'epoca amministratore delegato di Autostrade per I'Italia, è stato condannato a 12 anni di reclusione per i reati di crollo colposo e omicidio stradale. La Procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi per l'ex ad di Aspi. Lo scorso anno Castellucci è stato condannato in via definitiva a 6 anni di carcere per la tragedia del viadotto Acqualonga, nell'Avellinese, in cui morirono 40 passeggeri di un autobus. “Si è cercato il colpevole ma non la colpa: Castellucci è stato condannato senza colpa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ponte Morandi, arrivano le condanne: a Castellucci la pena più alta

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Crollo Ponte Morandi, la sentenza di primo grado: 12 anni a Castellucci, ex ad di Autostrade. Le condanne e le tappe del disastroL’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia è stato condannato a 12 anni di reclusione per il crollo del ponte Morandi avvenuto nel 2018.

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