Nel 1910, durante una partita valida per lo scudetto, l’Inter sconfisse la Pro Vercelli con in campo un ragazzino di appena undici anni. La squadra vercellese schierò diversi giovani, tra cui il capitano, che reagì con entusiasmo al fischio d’inizio. La presenza di bambini tra i giocatori adulti suscitò molta attenzione e si discusse delle ragioni dietro questa scelta. La partita rimane uno degli eventi più curiosi dell’epoca.

? Cosa scoprirai Come ha reagito il capitano vercellese al fischio d'inizio?. Perché la Pro Vercelli schierò dei bambini contro gli adulti?. Chi ha deciso la data dello scontro tra i due club?. Quali furono le pesanti conseguenze sportive per la squadra piemontese?.? In Breve Paramithiotti e Bozino litigarono per le date del 17 aprile, 24 aprile e 1 maggio.. Il capitano Rampini consegnò a Fossati cioccolatini e gessetto per annotare i gol.. L'Inter dominò il primo tempo con 6 a 0 grazie a Payer I.. La Federazione squalificò la Pro Vercelli fino al 31 dicembre per l'accaduto.. Il 24 aprile 1910, a Vercelli, la Pro Vercelli schierò una formazione di soli undicenni contro l’Internazionale, provocando un finale di campionato segnato da un punteggio di 10 a 3 e da pesanti polemiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scudetto 1910: l’Inter batte la Pro Vercelli con un undicenne in campo

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