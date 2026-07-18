Monza bene il primo test | vince contro la Pro Vercelli

Il Monza di Ivan Juric ha vinto 4-3 un’amichevole contro la Pro Vercelli. La partita, giocata sotto il sole caldo, ha visto i brianzoli creare diverse occasioni senza concretizzare, prima di subire il gol di Burruano. La squadra ha risposto con quattro reti, dimostrando buon ritmo e intensità. È il primo successo in preparazione per il club prima dell'inizio della stagione ufficiale.

Primo successo in amichevole per il Monza di Ivan Juric che ha vinto 4-3 nel test contro la Pro Vercelli. Partita subito vivace nonostante il grande caldo e dopo qualche buona occasione non concretizzata dai brianzoli arriva la rete degli ospiti con Burruano. Ma all'11' c'è il pari firmato da Van Koeverden, che infila il suo portiere di testa. Poco dopo è Colpani a siglare il 2-1 di mancino. Nella ripresa Juric fa ruotare diversi uomini. La Pro Vercelli riparte con più convinzione e pareggia con la rasoiata di Rutigliano. Il Monza si riporta avanti al 57' con Forson. Al 79' è Petagna a trovare il poker per i biancorossi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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