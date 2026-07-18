Un bambino di 2 anni è stato soccorso dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata a Montignoso. L’incidente è avvenuto oggi, 18 luglio 2026, in via della Croce. Il bambino è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti sul posto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi di rianimazione o sulle condizioni attuali del bambino.

MONTIGNOSO (MASSA) – Incidente domestico oggi, 18 luglio 2026, a Montignoso. Un bambino di 2 anni ha rischiato l’annegamento in una piccola piscina in abitazione privata in via della Croce. E’ successo attorno alle 11.40. La centrale del 118 ha dato le prime istruzioni alle persone sul posto mentre arrivavano i sanitari dell’automedica di Massa e poi dell’ambulanza della Croce Rossa sempre di Massa. I sanitari hanno provveduto alla stabilizzazione del piccolo, che all’inizio sembrava non respirare più. Per fortuna bambino ha ripreso a respirare in maniera autonoma. Il piccolo è stato portato quindi in codice rosso all’ospedale Apuane e poi trasferito per sicurezza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l’elisoccorso Pegaso 1 proveniente da Firenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Montignoso: bimbo di 2 anni rischia di annegare nella piscina di casa, è grave

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