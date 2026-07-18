A 25 anni dalla morte di Indro Montanelli, il sindaco di Milano ha ricordato l’anniversario, che cadrà il 22 luglio. Nonostante le celebrazioni, la città non ha organizzato eventi pubblici o iniziative ufficiali per onorare il giornalista, suscitando discussioni sul silenzio delle autorità locali. Montanelli, considerato una figura di rilievo nel giornalismo italiano del Novecento, è stato ricordato solo attraverso alcune commemorazioni private.

Non è bastato ricordare qualche settimana fa a Beppe Sala, il sindaco di Milano, che il 22 luglio prossimo, cioè mercoledì, saranno trascorsi 25 anni dalla morte del più grande giornalista italiano del Novecento, Indro Montanelli. Che era toscano ma che amava Milano, sua vera città di adozione, più di qualsiasi altro luogo. Niente. Il Comune non ci sente. E mercoledì non farà niente. Il ricordo della Fondazione: un fiore per Indro. “ Un fiore per Indro”. Mercoledì 22 luglio ricorrerà il venticinquesimo anniversario della scomparsa di Indro Montanelli, principe del giornalismo italiano, prima firma del “Corriere della Sera” e fondatore di “Il Giornale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Montanelli, i 25 anni dalla morte, le celebrazioni e la vergogna del silenzio di Milano, la città che ha più amato in vita

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