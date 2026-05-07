San Francesco tra cinema e attività | a Firenze le celebrazioni per celebrare gli 800 anni dalla morte del santo

In occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, l'ACEC Toscana promuove un articolato progetto culturale intitolato "San Francesco profeta della povertà e paladino della natura". L’iniziativa si propone di esplorare la figura del Santo attraverso il linguaggio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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