Non c’è nessun procedimento giudiziario contro Heather Parisi, ma l’attivista sottolinea che dichiarare “Love is love” durante il Pride non basta. La polemica riguarda le sue posizioni ritenute transfobe e il suo ruolo come madrina dell’evento. La discussione si sposta sui diritti LGBTQIA+ e sulle modalità di rappresentanza pubblica. La questione si inserisce nel dibattito più ampio sulle opinioni e le azioni di figure pubbliche in ambito sociale.

Dalla polemica sul Siracusa Pride e la scelta della showgirl come madrina, dopo le sue posizioni considerate transfobe, al futuro dei diritti LGBTQIA+: l’attivista affronta i temi che dividono il dibattito pubblico. Protagonista della seconda uscita di Novella Politica, in uscita il 22 luglio, è Monica J. Romano, attivista e consigliera comunale del Partito Democratico a Milano. Con lei Novella 2000 è partita dallo strappo sul Siracusa Pride per la madrina Heather Parisi alle lacune di un dibattito ridotto a slogan. La prima consigliera trans di Milano ha quinto spostato il focus dai palcoscenici ai diritti reali in un dialogo senza sconti che unisce la difesa dell’identità ai nodi più caldi dell’attualità: la sicurezza nelle periferie, il gap salariale, il sessismo e la precarietà sul lavoro. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Monica J. Romano: «Nessun processo a Heather Parisi ma non basta dire ‘Love is love’ al Pride»

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