Monica J Romano | Nessun processo a Heather Parisi ma non basta dire ‘Love is love’ al Pride
Non c’è nessun procedimento giudiziario contro Heather Parisi, ma l’attivista sottolinea che dichiarare “Love is love” durante il Pride non basta. La polemica riguarda le sue posizioni ritenute transfobe e il suo ruolo come madrina dell’evento. La discussione si sposta sui diritti LGBTQIA+ e sulle modalità di rappresentanza pubblica. La questione si inserisce nel dibattito più ampio sulle opinioni e le azioni di figure pubbliche in ambito sociale.
Dalla polemica sul Siracusa Pride e la scelta della showgirl come madrina, dopo le sue posizioni considerate transfobe, al futuro dei diritti LGBTQIA+: l’attivista affronta i temi che dividono il dibattito pubblico. Protagonista della seconda uscita di Novella Politica, in uscita il 22 luglio, è Monica J. Romano, attivista e consigliera comunale del Partito Democratico a Milano. Con lei Novella 2000 è partita dallo strappo sul Siracusa Pride per la madrina Heather Parisi alle lacune di un dibattito ridotto a slogan. La prima consigliera trans di Milano ha quinto spostato il focus dai palcoscenici ai diritti reali in un dialogo senza sconti che unisce la difesa dell’identità ai nodi più caldi dell’attualità: la sicurezza nelle periferie, il gap salariale, il sessismo e la precarietà sul lavoro. 🔗 Leggi su Novella2000.it
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Polemica per Heather Parisi madrina al Siracusa Pride. La comunità lgbtqia+: «È filotrumpiana e contro le persone trans»La scelta di Heather Parisi come madrina del Siracusa Pride ha scatenato polemiche nella comunità LGBTQIA+.