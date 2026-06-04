Il format Songs i love… that you’ll love too | l' Uomo senza tonno al PunkFunk

Prosegue il viaggio musicale di “Songs I Love. that you’ll love too”, il nuovo format del PunkFunk dedicato ai brani che definiscono identità, passioni e percorsi personali. Il secondo appuntamento è in programma domenica 7 giugno alle 19 al PunkFunk di Palermo (via Napoli 810) e vedrà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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“Songs i love… that you’ll love too”, il racconto musicale condiviso del PunkFunk debutta con Fabrizio CammarataDomenica 31 maggio alle 19, il PunkFunk di Palermo apre un nuovo progetto chiamato “Songs I Love… that you’ll love too”.

Lyrica999 presenta l'album "Love Songs Dystopia": al PunkFunk un viaggio distopico a ritmo indie e psych-folkSabato 28 marzo alle 22:30, il locale PunkFunk di Palermo in via Napoli 8/10 ospiterà la presentazione dell'album \

Argomenti più discussi: songs i love… that you’ll love too al punkfunk con marco giarratana (uomo senza tonno); Da Amici a Radio Subasio Music Club con il Premio delle Radio… arriva Angie!; Indie Music Like: sul podio Pierpaolo Capovilla & I Cattivi Maestri, Fulminacci e Marracash & Madame. - MEI; Spot Music Fest, dove la musica italiana incontra il suo futuro: il calendario completo.

SONGS ON WORLDWIDE ITUNES 1?Go - #TheChemicalBrothers 2?Bangaranga - #DARA / #DarinaYotova 3?LET ME BE - #TheSecondVoice 4?Billie Jean - #MichaelJackson 5?Dai Dai - #Shakira & #BurnaBoy 6?Michelle - #NoamBettan 7?Ordinary x.com

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