Polemica per Heather Parisi madrina al Siracusa Pride La comunità lgbtqia+ | È filotrumpiana e contro le persone trans

La scelta di Heather Parisi come madrina del Siracusa Pride ha scatenato polemiche nella comunità LGBTQIA+. La cantante è accusata di essere filotrumpiana e di aver espresso posizioni contrarie alle persone trans in passato. La decisione ha diviso i partecipanti, con alcuni che contestano la presenza della showgirl, ritenendola incompatibile con i valori del Pride. La questione ha portato a discussioni online e a critiche rivolte all’organizzazione dell’evento.

Sta facendo discutere la scelta del Siracusa Pride di affidare a Heather Parisi il ruolo di madrina dell’edizione di quest’anno. Decisione che ha acceso il dibattito all’interno della comunità LGBTQIA+, alla luce di diverse dichiarazioni rilasciate in passato dalla showgirl sulle persone trans. La figura della madrina di un Pride è tradizionalmente quella di una personalità pubblica, proveniente dal mondo dello spettacolo, della cultura o dell’attivismo, chiamata a dare visibilità alla manifestazione e a rappresentarne i valori. Proprio per questo la scelta di Parisi è stata accolta da numerose critiche. «Chiunque ha il diritto di decidere... 🔗 Leggi su Open.online

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