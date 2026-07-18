Durante la vigilia della finale mondiale tra Argentina e Spagna, Donald Trump ha commentato la posizione di Kane in campo, affermando che non avrebbe dovuto stare in difesa, a meno che la sua squadra non fosse in svantaggio. Le sue parole sono state pronunciate con un tono scherzoso, accompagnate da un sorriso di Gianni Infantino, e hanno attirato l’attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori.

« A meno che la tua squadra non perda». Sono bastate poche parole di Donald Trump, una pausa ben calibrata e il sorriso di Gianni Infantino per incendiare la vigilia della finale mondiale tra Argentina e Spagna. Il presidente della Fifa aveva appena definito la sua organizzazione «fornitrice ufficiale di felicità da 120 anni». Il padrone di casa, alla Trump Tower di New York, ha provveduto a ricordargli che la felicità calcistica non è esattamente distribuita in parti uguali. Una battuta, niente di più. Ma nel calcio una battuta pronunciata dal presidente degli Stati Uniti accanto al capo della Fifa vale parecchio. Sui social è così... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Mondiali, Trump si improvvisa allenatore per l’amico Kane: “Non doveva stare in difesa”

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Trump ai Mondiali tifa Inghilterra, è un fan di Harry KaneDurante i Mondiali, Donald Trump ha mostrato di sostenere l’Inghilterra, manifestando pubblicamente il suo apprezzamento per Harry Kane.

Argomenti più discussi: È morto il senatore repubblicano Lindsey Graham, alleato di Trump; Il vertice della Nato nel segno di Trump in un clima di disordine mondiale; Una malattia rara e pericolosa ha causato la morte improvvisa di un senatore vicino a Trump.; ‘Nessuno come lui’: Trump e Netanyahu rendono omaggio alla morte improvvisa dell’influente senatore americano.

Settimane fa mi sono arrabbiato tanto perché un’improvvisa e non concordata variazione delle regole del fantacalcio poteva cambiare l’esito finale del torneo: sono proprio un idealista! #mondiali #Trump #Infantino x.com

In WW2 Una regola improvvisa ha fatto sì che tutti i paesi non possano utilizzare esseri umani nei loro eserciti, ma i leader mondiali promettono di continuare la lotta utilizzando animali. Quale paese sarà il più inventivo in questa nuova era della guerra? reddit