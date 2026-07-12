Trump ai Mondiali tifa Inghilterra è un fan di Harry Kane

Durante i Mondiali, Donald Trump ha mostrato di sostenere l’Inghilterra, manifestando pubblicamente il suo apprezzamento per Harry Kane. In precedenza, aveva supportato gli Stati Uniti, ma dopo l’eliminazione della squadra americana, ha dichiarato di essere ora un tifoso della selezione inglese, che si prepara a sfidare l’Argentina di Messi in semifinale. La sua posizione si è quindi spostata, passando dal supporto per gli Stati Uniti a quello per l’Inghilterra.

L’Inghilterra è in semifinale dove incontrerà l’Argentina di Messi. E ora ha un un tifoso in più: Donald Trump. Dopo l’uscita degli Stati Uniti, Trump cambia squadra. Come rivelato dal Mail on Sunday, infatti, i l presidente degli Stati Uniti ieri sera ha tifato l’Inghilterra. La notizia sarebbe arrivata da una fonte vicina allo stesso Donald Trump. Quest’ultimo si sa che non è un grande amante del calcio, ma tifa per la Nazionale dei Tre Leoni dall’uscita degli Stati Uniti contro il Belgio. Trump è un ammiratore di Harry Kan e. Lo stesso presidente degli Stati Uniti ha svelato di aver giocato una partita di golf a Palm Beach con l’attaccante inglese: “ Penso che Kane sia un grande giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Donald Trump is Getting ROASTED By World Cup Fans

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