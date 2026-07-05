Trump si fa fare un favore dalla Fifa e dall' amico Infantino è polemica sui Mondiali e su Balogun

Donald Trump ha ringraziato la Fifa per aver “rimediato a un’ingiustizia” e aver permesso a Folarin Balogun di scendere in campo nella prossima gara dei Mondiali 2026. L’attaccante è la stella degli Stati Uniti ed era stato espulso nei sedicesimi di finale, motivo per cui avrebbe dovuto saltare il prossimo match. Con un cavillo regolamentare però l’organo retto da Gianni Infantino ha dato l’ok all’americano, meritandosi il plauso del tycoon. Donald Trump elogia la Fifa di Gianni Infantino Il messaggio di Trump dopo l'ok a Balogun Perché Balogun potrà giocare I rapporti tra il presidente Usa e quello Fifa Donald Trump elogia la Fifa di Gianni Infantino Clamoroso ai Mondiali 2026 in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Messico e Canada. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Trump EXPÕE FRAUDE da FIFA na Copa e a esquerda SURTA FEIO!!!

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