Mondiali quanto incassano i club con i giocatori impegnati | Milan prima classificata

Ogni giorno trascorso ai Mondiali vale denaro per i club proprietari del cartellino dei calciatori convocati. Attraverso il Fifa Club Benefits Programme (CBP), la Fifa riconosce infatti un contributo economico alle società per ogni giocatore impegnato con la propria Nazionale. Tra i club italiani è il Milan a guidare la classifica degli incassi. Importanti aumenti rispetto al 2022. Il Consiglio Fifa ha confermato che il fondo di 355 milioni di dollari, concordato nell'ambito del rinnovato protocollo d'intesa tra la FIFA e gli European Football Clubs (EFC) che rappresenta un incremento del 70% rispetto all'edizione 2022, sarà suddiviso in due stanziamenti distinti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Ecco quanto incasserà la Roma al Mondiale

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