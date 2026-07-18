Mondiali Messi su Yamal | La ' nostra' foto una cosa folle

Messi ha commentato la foto di Yamal, definendola una cosa folle. Ha anche parlato di Lamine, definendolo un grande giocatore e uno dei più forti al mondo a 19 anni. Messi ha seguito molto il giocatore, che milita in un club che apprezza, e ha sottolineato che ha tutta la carriera davanti. Ha aggiunto che la squadra farà il massimo per evitare che questa volta Yamal possa ottenere qualcosa di storico.

"Lamine è un grandissimo giocatore, l'ho seguito moltissimo perché gioca in un club che amo. A 19 anni è uno dei più forti al mondo, ha tutta la carriera davanti e una grande opportunità di fare qualcosa di storico, anche se noi faremo il massimo affinché non sia questa volta. La verità è che questa foto è una cosa folle, ho fatto una foto con lui quando era un neonato e adesso ci affronteremo in una finale mondiale. Gli auguro sempre tutto il meglio, anche perché il suo bene è il bene del Barcellona". Così, intervistato dal campione di football americano Tom Brady, Lionel Messi ha risposto a una domanda su Lamine Yamal e sull'ormai celebre foto del 2007 in cui la Pulce fa un bagnetto al giovane neonato, parte di un calendario Unicef - di cui entrambi sono oggi ambasciatori. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Lionel Messi vs Lamine Yamal | BATALLA DE RAP FÚTBOL

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