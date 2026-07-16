Prima della finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina, è stata diffusa una foto in cui Messi fa il bagnetto a Lamine Yamal. La partita si giocherà il 19 luglio, con Messi alla sesta partecipazione in un torneo mondiale e Yamal al debutto.

La tensione sale per la finale dei Mondiali di Calcio 2026 che si terrà il 19 luglio, in una sfida che vede contrapporsi Spagna e Argentina. Tra i campioni che scenderanno in campo anche Lionel Messi, alla sua sesta competizione iridata, e Lamine Yamal che invece è al debutto. Molto prima di essersi incontrati sui campi di calcio, i due fuoriclasse si sono conosciuti in un’occasione ben più insolita: quando Lamine aveva solo pochi mesi, Messi gli ha fatto il bagnetto. Il primo incontro e le foto. Le foto scattate che vedono Lamine Yamal bebè in una tinozza con il 20enne Lionel Messi che gli fa il bagnetto sono diventate tra le più iconiche di questo Mondiale, se non di tutta la storia del calcio. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Messi fa il bagnetto a Lamine Yamal, la foto dei due campioni prima della sfida ai Mondiali

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Messi e Yamal, dal bagnetto in vasca alla finale mondiale: la sfida generazionale targata Barcellona

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