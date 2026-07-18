Mondiali Messi su Yamal | La foto una cosa folle

Il giocatore di 19 anni è considerato uno dei più forti al mondo e ha già attirato l’attenzione di molti, incluso il capitano della nazionale, che ha commentato la sua crescita e le possibilità future. La sua presenza nel torneo è vista come un’opportunità di fare qualcosa di storico, anche se la squadra ha intenzione di impegnarsi al massimo per evitare che ciò accada. La partita ha attirato l’interesse anche di altri grandi calciatori, che hanno commentato le sue prestazioni e il suo potenziale.

"Lamine è un grandissimo giocatore, l'ho seguito moltissimo perché gioca in un club che amo. A 19 anni è uno dei più forti al mondo, ha tutta la carriera davanti e una grande opportunità di fare qualcosa di storico, anche se noi faremo il massimo affinché non sia questa volta. La verità è che questa foto è una cosa folle, ho fatto una foto con lui quando era un neonato e adesso ci affronteremo in una finale mondiale. Gli auguro sempre tutto il meglio, anche perché il suo bene è il bene del Barcellona". Così, intervistato dal campione di football americano Tom Brady, Lionel Messi ha risposto a una domanda su Lamine Yamal e sull'ormai celebre foto del 2007 in cui la Pulce fa un bagnetto al giovane neonato, parte di un calendario Unicef - di cui entrambi sono oggi ambasciatori. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Lionel Messi vs Lamine Yamal | BATALLA DE RAP FÚTBOL

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