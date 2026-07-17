Mondiali 2026 nel segno di Messi e Yamal | la storia dietro la foto dei due fenomeni del calcio

Durante i Mondiali del 2026, una foto ritrae Lionel Messi insieme a un bambino, oggi noto calciatore. Quell'immagine fu scattata da Joan Monfort, che ricorda il momento. Nove anni dopo, il bambino è diventato un avversario di Messi in finale. La foto rappresenta un incontro tra un campione e un giovane talento, con un legame che si è sviluppato nel corso degli anni. La finale dei Mondiali 2026 vedeva i due protagonisti confrontarsi sul campo.

Joan Monfort ricorda ancora benissimo il giorno in cui scattò le foto di Lionel Messi in compagnia di un bambino che, 19 anni dopo, sarebbe diventato suo avversario nella finale dei Mondiali 2026: Lamine Yamal. Il fotografo spagnolo ha raccontato con quale timidezza la Pulce si approcciò al piccolo, immerso in una vasca di plastica piena d’acqua per un calendario di beneficenza. “Doveva avere 18, 20 anni. È stato complicato, all’inizio non sapeva come tenere in braccio il bambino”. La foto, a lungo dimenticata e risalente al 2007, è riemersa dopo che il padre di Yamal l’ha pubblicata su Instagram con la didascalia “l’inizio di due... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Lionel Messi vs Lamine Yamal! Argentina & Spain Train Ahead Of FIFA World Cup 2026 Final | N18G

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