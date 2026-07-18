Mondiali le pagelle dei telecronisti e delle trasmissioni tv | Adani sv Bizzotto e Strama da 8 Falcao bocciato

Il Mondiale nordamericano sta per concludersi con la finalissima di domenica sera, dopo la partita per il terzo e quarto posto. Le trasmissioni televisive hanno assegnato voti ai telecronisti e alle squadre di commento: Adani ha ricevuto un voto insufficiente, mentre Bizzotto e Strama sono stati valutati con 8. Falcao è stato bocciato nelle valutazioni delle trasmissioni.

Il Mondiale nordamericano si avvia alla sua conclusione, con la finalissima in programma domenica alle 21, preceduta il giorno prima dalla cosiddetta finalina per il terzo e quarto posto. È dunque arrivato il momento dei bilanci, non solo sul piano tecnico, ma anche su quello dell’emittenza televisiva. La maggior parte dei telespettatori italiani ha seguito la competizione d’oltreoceano attraverso i programmi e i canali Rai. Mamma Rai, si sa, non ti abbandona mai, come cantava anni fa Renato Zero. In vero, c’è da sottolineare come, negli ultimi decenni, la Tv di Stato abbia perso il monopolio nella trasmissione dei grandi eventi sportivi. Un tempo calcio, Formula 1, Olimpiadi, Tour de France, Mondiali di pallavolo e basket erano esclusivo appannaggio dei tre canali Rai. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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