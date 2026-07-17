Lele Adani divide l' Italia cosa ne pensano i telecronisti Rai da Carlo Nesti e Amedeo Goria a Gianni Cerqueti

Lele Adani ha commentato la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, trasmessa dalla Rai domenica 19 luglio. La telecronaca è di Alberto Rimedio. La presenza di Adani ha diviso l’opinione tra i telecronisti Rai, tra cui Carlo Nesti, Amedeo Goria e Gianni Cerqueti. La partita è stata seguita in diretta televisiva, con commenti contrastanti sulla performance di Adani.

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina sarà trasmessa dalla Rai domenica 19 luglio, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento di Lele Adani. Proprio l’ex calciatore, da tempo, divide i telespettatori e gli utenti social. La decisione della tv di Stato, dettata probabilmente anche dalla bontà degli ascolti, ha comunque scatenato un’ondata di commenti e prese di posizioni anche tra giornalisti che hanno lavorato per l’azienda di viale Mazzini, da Amedeo Goria a Carlo Nesti. La vecchia guardia all'attacco: "Un disturbatore quasi comico" Le critiche "extra Rai", da Agresti a Grasso La replica di Adani: "Rassegnatevi... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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