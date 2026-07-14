L’addio di Stefano Bizzotto ai Mondiali | Francia-Spagna è la sua ultima telecronaca Rai affida la finale a Rimedio e Adani

Stefano Bizzotto ha commentato la semifinale tra Francia e Spagna, che si è disputata durante i Mondiali, segnando anche la sua ultima telecronaca in questa competizione. Questa partita rappresenta la nona partecipazione di Bizzotto ai Mondiali. La sfida tra le due nazionali ha visto protagonisti giocatori come Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Dopo questa partita, la Rai ha deciso di affidare la finale a Rimedio e Adani.

La semifinale stellare tra Francia e Spagna è la sfida tra le due nazionali favorite, tra Kylian Mbappé e Lamine Yamal, ma è anche l’ultima partita nella storia dei Mondiali per Stefano Bizzotto, telecronista Rai alla sua nona Coppa del Mondo. È lui il telecronista designato per la sfida tra Francia e Spagna, insieme ad Andrea Stramaccioni, coppia fissa a questi Mondiali che in tanti anche sui social continuano ad apprezzare. La sfida è in programma questa sera alle 21, al Dallas Stadium di Arlington. Per Bizzotto è l’ultima partita ai Mondiali perché – come si legge in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa Rai – per la seconda... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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