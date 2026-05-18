Arco si prepara ai Mondiali Giovanili di arrampicata 2026 | attesi oltre 600 atleti
Dal 18 al 25 luglio il Garda Trentino ospiterà i Campionati del Mondo Giovanili di arrampicata sportiva. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti da diverse nazioni, che si sfideranno nelle varie specialità della disciplina. La competizione si svolgerà in diverse location della zona, con un calendario di gare che coinvolgerà le categorie giovanili. L’organizzazione ha annunciato che l’evento rappresenta un momento importante per l’arrampicata a livello internazionale.
Dal 18 al 25 luglio il Garda Trentino ospiterà i Campionati del Mondo Giovanili di arrampicata sportiva. In gara giovani talenti da circa 60 nazioni nelle discipline Boulder, Lead e Speed. Mancano esattamente due mesi ai Campionati del Mondo Giovanili di Arrampicata Sportiva 2026, in programma ad Arco dal 18 al 25 luglio 2026. Per una settimana il Garda Trentino diventerà il centro mondiale del climbing giovanile, ospitando oltre 600 atleti provenienti da circa 60 nazioni. I giovani climber si sfideranno nelle discipline Boulder, Lead e Speed in uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale dedicato alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Sportface.it
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