Coppa Italia Lead a Varese il 2-3 maggio | semifinali e finali in diretta su Climbing TV di Sportface

Dal 2 al 3 maggio si terrà a Varese la seconda tappa del circuito nazionale di Coppa Italia Lead, con le semifinali e le finali trasmesse in diretta su Climbing TV di Sportface. La competizione si svolgerà nel nuovo impianto Salewa Cube, con la partecipazione di 109 atleti. Tra i nomi di spicco nel femminile ci sono Ghisolfi e Arnoldi, mentre nel maschile Colombo e Tomatis sono tra i veterani da seguire.

Al nuovissimo impianto Salewa Cube 109 atleti in gara per la seconda tappa del circuito nazionale. Ghisolfi e Arnoldi tra i nomi da seguire nel femminile, Colombo e Tomatis tra i veterani nel maschile. Semifinali dalle 10:00 e finali dalle 16:00 domenica in streaming Magnesite sulle mani e sguardo all’insù: sabato 2 e domenica 3 maggio il nuovissimo impianto Salewa Cube di Varese ospita la seconda tappa della Coppa Italia Lead 2026, con 109 atleti tra i migliori scalatori d’Italia pronti a sfidarsi sulle pareti della struttura, inaugurata di recente e dotata di oltre 1.000 m² di superficie con 132 linee per tutti i livelli. La competizione è organizzata dalla FASI con il supporto dell’ASD Rock Brescia, che gestisce la struttura ospitante.🔗 Leggi su Sportface.it

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