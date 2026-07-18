Mondiali Dibu Martinez | In squadra siamo tutti figli della classe operaia

Durante i Mondiali, il portiere della nazionale ha affermato che tutti i compagni di squadra provengono dalla classe operaia. Ha sottolineato che rappresentano lavoratori che non mollano mai, anche nelle situazioni più difficili. Ha aggiunto che si spera vengano ricordati come esempio di resilienza e tenacia, caratteristiche tipiche degli argentini. La sua dichiarazione evidenzia l’origine comune e la determinazione condivisa nel percorso della squadra.

"Tutti i miei compagni di squadra in Nazionale provengono dalla classe operaia. Speriamo che ci ricordino come qualsiasi argentino: che siamo lavoratori, che non molliamo mai e che, anche se le cose ci costano, ce la caviamo sempre, come si vede in questo Mondiale". Così, in conferenza stampa, Emiliano Martinez detto 'El Dibu' ha parlato di ciò che unisce la sua Argentina. Il portiere 33enne, poi, ha dichiarato di sentirsi tranquillo: "Posso subire uno, due, tre gol, ma nell'azione successiva sono esattamente lo stesso. La pressione non mi pesa. Cerco semplicemente di infilarmi i guanti e, quando arriva l'azione, mi dico: 'ho più possibilità di pararla'. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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