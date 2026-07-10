Mondiali | l' Argentina si affida alla cabala astrologo mette in guardia Dibu Martinez

L'Argentina si affida a pratiche di cabala per prepararsi ai Mondiali, mentre un astrologo ha messo in guardia il portiere principale. Secondo quanto riferito, il team si sta affidando a riti e credenze popolari per affrontare la partita decisiva. L’astrologo ha avvertito che il portiere potrebbe essere influenzato da fattori astrologici. La partita si terrà sabato e il risultato dipenderà anche da elementi extrasportivi.

"Seneca diceva che il fuoco prova l'oro, le avversità temprano gli uomini forti. Sabato, l'Argentina avrà bisogno di qualcosa di più del calcio per qualificarsi. È molto difficile per le star. Questa leggenda che abbiamo sotto i tre pali sarà fondamentale contro la Svizzera. Aspetti simili alla partita con i Paesi Bassi 2022 (epico quarto di finale degli ultimi Mondiali)". A parlare non è il ct argentino Lionel Scaloni in vista della partita contro la Svizzera. E' il vaticinio di Guido Tejat, sedicente astrologo, che ha previsto un ruolo di primo piano per Emiliano "Dibu" Martínez ai quarti di finale dei Mondiali. Complice il... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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