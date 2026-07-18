Dibu Martinez ha dichiarato che tutti i suoi compagni di squadra in Nazionale vengono dalla classe operaia, sottolineando che rappresentano lavoratori che non si arrendono. Ha aggiunto che spera che questa realtà venga ricordata, evidenziando la forza degli argentini come persone che affrontano le difficoltà e trovano sempre una via d’uscita, come dimostra il percorso nel Mondiale. Le sue parole riflettono l’identità di un gruppo che si riconosce nei valori della fatica e della tenacia.

"Tutti i miei compagni di squadra in Nazionale provengono dalla classe operaia. Speriamo che ci ricordino come qualsiasi argentino: che siamo lavoratori, che non molliamo mai e che, anche se le cose ci costano, ce la caviamo sempre, come si vede in questo Mondiale". Così, in conferenza stampa, Emiliano Martinez detto 'El Dibu' ha parlato di ciò che unisce la sua Argentina. Il portiere 33enne, poi, ha dichiarato di sentirsi tranquillo: "Posso subire uno, due, tre gol, ma nell'azione successiva sono esattamente lo stesso. La pressione non mi pesa. Cerco semplicemente di infilarmi i guanti e, quando arriva l'azione, mi dico: 'ho più possibilità di pararla'. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Argentina, Dibu Martinez e un Mondiale di lotta: "Noi tutti figli della classe operaia'

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Lautaro Martinez scores Argentinas second goal against Jordan

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