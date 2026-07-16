Messi e Yamal si sfideranno in una partita valida per la finale mondiale, una prima volta inedita in carriera. I due si sono già incontrati 19 anni fa, ma ora si affrontano come avversari in un contesto diverso, sul campo di calcio.

Leo Messi e Lamine Yamal, pronti a fare la storia. Questa volta, però, su un campo da calcio. L'allievo contro il maestro. Il destino, infatti, ha voluto che i due tornassero a incrociarsi, come già accaduto 19 anni fa, ma questa volta in maniera diversa., Il giovane attaccante spagnolo, infatti, nel lontano 2007 è stato "battezzato" proprio dalla Pulce. Come l'anno precedente, il quotidiano spagnolo Sport decise di fare un calendario benefico in collaborazione con l'Unicef, all'epoca sponsor del Barcellona di Laporta. Venne quindi organizzata una campagna di reclutamento tra le famiglie che erano entrate in contatto con... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Dal "bagnetto" alla finale Mondiale: Messi contro Yamal è una prima volta inedita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Full-Circle Journey of Messi and Yamal Ahead of Historic Final

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Messi contro Yamal: dal bagnetto alla finale dei Mondiali

Il bagnetto di Yamal con Messi: com’è nata la foto del 2007 che ora diventa simbolo della finale del MondialeNel 2007, un giovane di 20 anni si chinava su una vaschetta di plastica per fare il bagnetto a un bambino di pochi mesi.

Temi più discussi: Messi contro Yamal: dal bagnetto alla finale dei Mondiali; Messi e Yamal, dal bagnetto in vasca alla finale mondiale. La sfida generazionale targata Barcellona; Il bagnetto di Yamal con Messi: com’è nata la foto del 2007 che ora diventa simbolo della finale del Mondiale; L'intervallo della finale dei Mondiali durerà mezzora: la FIFA viola l'articolo 7 e il gioco del calcio.

Messi contro Yamal: dal bagnetto alla finale dei Mondiali x.com

Messi e Yamal, dal bagnetto in vasca alla finale mondiale. La sfida generazionale targata BarcellonaProvate a riavvolgere il nastro, viaggiare nel tempo e tornare al 2007 quando, dentro al Camp Nou di Barcellona ,venne organizzato da Unicef un evento ... msn.com

Per la prima volta in finale Mondiale sarà Messi contro Yamal. E quel bagnetto nel 2008...Come Teti che fece il bagno ad Achille, è destinata a tornare virale l'ormai nota fotografia che ritrae Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal datata 2008, quando il fuoriclasse argentino avev ... tuttomercatoweb.com