Il Mondiale di calcio 2026 inizierà l’11 giugno con le partite trasmesse in diretta dalla Rai. La copertura televisiva sarà su Rai 1, con telecronisti dedicati alle varie partite. La competizione si svolgerà tra Canada, Messico e Stati Uniti. Oltre alla tv, ci saranno programmi radiofonici e streaming su RaiPlay per seguire l’evento. La fase finale promette di essere un appuntamento senza precedenti, con partite che coinvolgeranno tre paesi.

Guida ai Mondiali 2026 sulla Rai: partite trasmesse, telecronisti, programmi TV e radio e copertura su RaiPlay. Il triplice fischio dell'11 giugno 2026 segnerà l'inizio di un’ avventura sportiva senza precedenti, un viaggio che attraverserà i confini di Canada, Messico e Stati Uniti. La Rai, confermando il proprio ruolo di pilastro del servizio pubblico, ha predisposto una macchina comunicativa imponente per garantire ai. su Digital-News.it L'articolo Mondiali Calcio FIFA 2026 Diretta Rai Sport Finali - Programma Rai 1 e Telecronisti proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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