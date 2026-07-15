L’Argentina ha eliminato l’Inghilterra con un punteggio di 2-1, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Enzo Fernandez. La partita si è svolta ad Atlanta, negli Stati Uniti. Lautaro Martinez ha segnato il gol decisivo che ha portato l’Argentina in finale. La squadra sudamericana affronterà la Spagna nella partita decisiva dei Mondiali 2026. Messi ha fornito assist, contribuendo alla vittoria.

ATLANTA (GEORGIA, USA) – Messi suggerisce, Enzo Fernandez e Lautaro Martinez colpiscono: l’Argentina ribalta l’Inghilterra e vola in finale contro la Spagna. All’Atlanta Stadium, in una partita nervosissima, che gli inglesi hanno perso per dabbenaggine tattica, rete inglese di Gordon (55'), poi il pareggio di Fernández (85') e il gol finale del vantaggio di Lautaro Mártinez (90+2'). La finale di domenica 19 luglio sarà disputata al MetLife Stadium di East Rutherford dove l’albiceleste, campione in carica, difenderà il titolo mondiale. Mentre l’Inghilterra si ritroverà a fare la “guerra” non dei cent’anni ma dei 90 minuti, nella finalina per il terzo posto con la Francia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Mondiali 2026: Argentina di Messi in finale contro la Spagna. Ribaltata l’Inghilterra (2-1). Gol decisivo di Lautaro. Pagelle

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Spain Destroyed Argentina| FIFA World Cup Final Imaginary 2026

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