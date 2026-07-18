Durante un evento della Fifa a New York, l'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver presentato un reclamo e di aver fatto solo una raccomandazione a Gianni Infantino riguardo alla squalifica di Balogun ai Mondiali 2026. La questione riguarda la decisione di assegnare un cartellino rosso al giocatore statunitense, successivamente revocato.

Donald Trump è intervenuto nuovamente nella vicenda della squalifica, poi revocata, al giocatore Usa Folarin Balogun ai Mondiali 2026. “A Gianni ho fatto solo una raccomandazione, ho presentato un reclamo”, ha detto il capo della Casa Bianca rivolto al presidente della Fifa Gianni Infantino, durante il gala della Fifa in corso a New York. “È molto meglio come è andata, hanno vinto la partita, nessuna controversia”, ha aggiunto Trump in riferimento alla sconfitta degli Usa contro il Belgio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Trump: "Su cartellino rosso Balogun a Infantino ho solo fatto raccomandazione"

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Il Mondiale di Trump: Balogun, Infantino e lo scandalo che ha fatto arrabbiare il mondo intero

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