Donald Trump ha dichiarato di aver contattato il presidente della FIFA, Gianni Infantino, per chiedere una revisione del cartellino rosso mostrato all’attaccante statunitense Folarin Balogun durante i Mondiali 2026. Trump ha affermato di non sapere cosa fosse il cartellino rosso, ma di aver comunque interpellato Infantino in merito. La vicenda riguarda un episodio specifico nel corso della competizione, senza ulteriori dettagli sui motivi della richiesta.

Donald Trump racconta di essere intervenuto personalmente presso il presidente della FIFA Gianni Infantino per chiedere una revisione del cartellino rosso mostrato all’attaccante statunitense Folarin Balogun. Il presidente americano ha spiegato di aver visto l’azione e di essere convinto che non si trattasse di un fallo. “Erano due grandi atleti lanciati a tutta velocità che si sono scontrati e aggrovigliati”, ha detto Trump, sostenendo che l’espulsione fosse ingiustificata. Ha poi definito “molto discutibile” la decisione dell’arbitro, affermando che nessuno riusciva a credere a quella chiamata, nemmeno tra gli avversari. Trump ha raccontato di non conoscere inizialmente il significato del cartellino rosso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Trump sul caso Balogun: "Ho telefonato a Infantino, non sapevo cosa fosse il cartellino rosso"

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Mondiali, Klopp sul caso Balogun: Una follia, Trump e Infantino non sanno nulla di calcio

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