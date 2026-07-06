Trump ' confessa' | Espulsione di Balogun ingiusta ho chiamato Infantino per togliere il cartellino rosso - Video

Donald Trump ha ammesso di aver chiamato il presidente della Fifa per chiedere la revisione dell'espulsione di un attaccante statunitense durante i Mondiali. Ha confermato di aver contattato Gianni Infantino per cercare di far rimuovere il cartellino rosso mostrato al giocatore nel match contro la Bosnia. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un video, in cui l'ex presidente degli Stati Uniti riferisce di aver sollecitato un intervento ufficiale.

"Sì, ho chiamato la Fifa". Donald Trump conferma di aver sollecitato il presidente della Fifa, Gianni Infantino, per ottenere la revisione (e la cancellazione) dell'espulsione rimediata da Falorin Balogun, attaccante degli Stati Uniti, nel match dei sedicesimi di finale dei Mondiali contro la Bosnia. Il cartellino rosso avrebbe impedito a Balogun di giocare contro il Belgio negli ottavi. La sanzione, dopo l'intervento di Trump, è stata congelata: Balogun sarà regolarmente in campo. "Era un'espulsione ingiusta", dice il presidente degli Stati Uniti. "Non si può perdere il miglior giocatore per una decisione sbagliata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump 'confessa': Espulsione di Balogun ingiusta, ho chiamato Infantino per togliere il cartellino

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