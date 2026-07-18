Donald Trump ha criticato il ct dell’Inghilterra, Tuchel, accusandolo di aver spostato Kane in difesa durante la semifinale dei Mondiali 2026, quando gli inglesi conducevano 1-0. La partita si è conclusa con la sconfitta ai rigori contro l’Argentina. Trump si è espresso sui social, puntando il dito contro le scelte tattiche di Tuchel. Nessuna altra dichiarazione ufficiale è stata rilasciata.

Il presidente Usa Donald Trump si unisce ai detrattori del ct dell’Inghilterra, Tuchel, a cui molti attribuiscono la responsabilità della sconfitta in semifinale con l’ Argentina, quando a pochi minuti dalla fine gli inglesi stavano vincendo 1-0. Trump, nel corso di un ricevimento al quale è presente il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che annuisce sorridendo alle parole del tycoon, lo fa facendo riferimento alla punta inglese, Harry Kane, che secondo lui è stata messa “in difesa”. “Hanno preso il miglior giocatore del campionato e lo hanno messo a difendere”. Poi però scherza: “Cosa ne capisco io di allenare? Però è stata una scelta insolita”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Trump punzecchia Tuchel: "Ha messo Kane in difesa"

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