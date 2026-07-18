Il presidente degli Stati Uniti ha commentato la semifinale del Mondiale, criticando l'allenatore della nazionale inglese per aver schierato Kane in difesa. La sua dichiarazione arriva all’antivigilia della finale, in un contesto di discussione sulle scelte tattiche della squadra britannica. Trump ha espresso il suo disappunto pubblicamente, unendosi alle voci che contestano le decisioni di Tuchel durante la partita.

All'antivigilia della finale del Mondiale, il presidente degli Stati Uniti commenta la semifinale persa dagli inglesi e si unisce alle critiche rivolte al ct Thomas Tuchel Thomas Tuchel finisce nel mirino anche di Donald Trump. La semifinale persa dall’Inghilterra contro l’Argentina continua a far discutere e, a poche ore dalla finale mondiale tra l’Albiceleste e la Spagna, anche il presidente degli Stati Uniti entra nel dibattito. Il bersaglio è la scelta di arretrare Harry Kane dopo il vantaggio inglese: una decisione che, secondo Trump, ha cambiato l’inerzia della partita e spalancato la strada alla rimonta argentina. L’intervento è arrivato nel corso della conferenza stampa organizzata a New York insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Trump non ci sta e attacca Tuchel: "Hai Kane e lo metti in difesa...?"

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Trump Sparks Laughter with Harry Kane Joke After England's 2-1 World Cup Defeat | AD1W

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