Trump dà una lezione di tattica a Tuchel sull'Inghilterra | Ha sbagliato a mettere Kane in difesa

Un ex presidente statunitense ha commentato la sconfitta dell'Inghilterra nel calcio, criticando la strategia dell'allenatore. Ha affermato che è stato un errore spostare il miglior giocatore in difesa, definendo questa scelta insolita. La discussione riguarda la disposizione tattica della squadra durante la partita, con particolare attenzione alla posizione di un attaccante di rilievo. La critica si concentra sulla decisione di modificare il ruolo di un elemento chiave senza apparente motivo.

Trump si lancia in un'analisi sulla sconfitta dell'Inghilterra e bacchetta Tuchel per la sua strategia: "Un po' insolita, hanno preso il loro miglior giocatore e lo hanno messo in difesa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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