Francia-Inghilterra per il 3° posto ai Mondiali orario e dove vederla oggi in TV | le formazioni della finalina
Oggi si gioca la partita per il terzo posto ai Mondiali tra Francia e Inghilterra. L’incontro si tiene alle 16:00 e sarà trasmesso in diretta televisiva. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con attaccanti come Mbappé e Kane pronti a sfidarsi per la Scarpa d’Oro. La partita si svolge allo stadio principale del torneo.
Francia-Inghilterra oggi in TV per il 3° posto ai Mondiali: orario, formazioni e la sfida Mbappé-Bellingham-Kane per la Scarpa d’Oro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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