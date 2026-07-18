Francia-Inghilterra per il 3° posto ai Mondiali orario e dove vederla oggi in TV | le formazioni della finalina

Notizia in breve

Oggi si gioca la partita per il terzo posto ai Mondiali tra Francia e Inghilterra. L’incontro si tiene alle 16:00 e sarà trasmesso in diretta televisiva. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con attaccanti come Mbappé e Kane pronti a sfidarsi per la Scarpa d’Oro. La partita si svolge allo stadio principale del torneo.