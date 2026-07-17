Francia-Inghilterra | analisi tattica della finalina Mondiale 2026

Da justcalcio.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finalina del Mondiale 2026 tra Francia e Inghilterra si gioca con obiettivi diversi. La Francia ha perso in semifinale contro una squadra sudamericana, mentre l’Inghilterra è uscita ai quarti. La partita si concentra sulla strategia offensiva e difensiva di entrambe le squadre, con attenzione ai movimenti dei giocatori chiave e alle disposizioni tattiche adottate in campo. Nessuna delle due ha più possibilità di vincere il titolo, ma entrambe cercano di concludere il torneo con una vittoria.

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L’angolo della partita. La finalina della Coppa del Mondo 2026, che vedrà opposte Francia e Inghilterra, assume un significato peculiare per entrambe le formazioni, reduci da semifinali deludenti. La Francia, attesa come una delle favorite, si è imbattuta in una sconfitta schiacciante contro la Spagna, una prestazione che ha lasciato strascichi non solo sul campo, ma anche sulla panchina di Didier Deschamps, al suo ultimo incontro come commissario tecnico. Dall’altra parte, l’Inghilterra si presenta con un bagaglio di aspettative non realizzate, avendo subito un ko altrettanto deludente contro l’Argentina. La chiave tattica del match. Entrambe le squadre si dispongono con un 4-2-3-1, e la chiave del match potrebbe risiedere nella capacità di ciascun allenatore di sfruttare le debolezze difensive dell’altro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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