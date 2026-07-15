Mondiali 2026 Inghilterra-Argentina | orario e dove vederla in diretta tv e streaming

L'incontro tra Inghilterra e Argentina si tiene oggi al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, con in palio un posto nella finale dei Mondiali 2026. La partita è prevista per il pomeriggio e sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming. È la seconda semifinale del torneo, che si svolge negli Stati Uniti. La gara vede le due nazionali affrontarsi per la qualificazione alla finalissima della competizione mondiale.

Atlanta, 15 luglio 2026 – Inghilterra e Argentina si giocano un posto nella finale dei Mondiali 2026. La seconda semifinale della Coppa del Mondo è in programma oggi, mercoledì 15 luglio, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il calcio d’inizio è fissato alle 21, ora italiana. La vincente raggiungerà la Spagna nella finalissima in programma domenica 19 luglio a New York. Inghilterra-Argentina, a che ora si gioca. La semifinale tra Inghilterra e Argentina inizierà alle 21 di mercoledì 15 luglio. Ad Atlanta, dove si disputerà l’incontro, saranno invece le 15. La partita sarà trasmessa in diretta e gratuitamente su Rai 1, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Lele Adani, come indicato nel programma ufficiale della Rai. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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