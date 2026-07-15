Mondiali 2026 Inghilterra-Argentina | orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Da ilfaroonline.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'incontro tra Inghilterra e Argentina si tiene oggi al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, con in palio un posto nella finale dei Mondiali 2026. La partita è prevista per il pomeriggio e sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming. È la seconda semifinale del torneo, che si svolge negli Stati Uniti. La gara vede le due nazionali affrontarsi per la qualificazione alla finalissima della competizione mondiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Atlanta, 15 luglio 2026 – Inghilterra e Argentina si giocano un posto nella finale dei Mondiali 2026. La seconda semifinale della Coppa del Mondo è in programma oggi, mercoledì 15 luglio, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il calcio d’inizio è fissato alle 21, ora italiana. La vincente raggiungerà la Spagna nella finalissima in programma domenica 19 luglio a New York. Inghilterra-Argentina, a che ora si gioca. La semifinale tra Inghilterra e Argentina inizierà alle 21 di mercoledì 15 luglio. Ad Atlanta, dove si disputerà l’incontro, saranno invece le 15. La partita sarà trasmessa in diretta e gratuitamente su Rai 1, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Lele Adani, come indicato nel programma ufficiale della Rai. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mondiali 2026, Argentina-Egitto 3-2: l'Albiceleste rimonta da 0-2 e vola ai quarti

Video Mondiali 2026, Argentina-Egitto 3-2: l'Albiceleste rimonta da 0-2 e vola ai quarti

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, oggi Argentina-Inghilterra: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvLa semifinale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Inghilterra si disputa al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.

Leggi anche: Mondiali 2026, Brasile-Norvegia: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Temi più discussi: Inghilterra - Argentina, semifinale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Mondiali, oggi Argentina-Inghilterra: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Mondiali, polemiche Inghilterra sui cori dell'Argentina per le Malvine; Oggi l'Argentina sfida l'Inghilterra in un clima infuocato, montano i sospetti di favori arbitrali: La fiducia dei tifosi è crollata.

inghilterra argentina mondiali 2026 inghilterra argentinaInghilterra-Argentina pronostico e quote: la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Inghilterra-Argentina con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per le Semifinali dei Mondiali 2026. calciomercato.com

inghilterra argentina mondiali 2026 inghilterra argentinaInghilterra-Argentina, oggi la seconda semifinale ai Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederla (anche in chiaro)Leo Messi in campo nel quarto di finale contro la Svizzera (Foto AP/Charlie Riedel) ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web