Mondiali 2026 Rodri | È solo un' altra partita il nostro un percorso lungo 4 5 anni

Da lapresse.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il capitano della nazionale spagnola ha dichiarato che la finale dei Mondiali 2026 contro l’Argentina, prevista domenica a New York, rappresenta semplicemente un’altra partita. Ha sottolineato che il percorso verso questa finale dura già da quattro o cinque anni, senza commentare ulteriori dettagli o aspettative.

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Il capitano della Spagna Rodri in conferenza stampa ha parlato della finale dei Mondiali 2026 contro l ‘Argentina in programma domenica sera a New York. “Siamo cresciuti gradualmente”, ha dichiarato. “Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo perché è stato un processo durato cinque anni”, ha aggiunto. “È solo un’altra partita – ha continuato – Certo, è una finale e le finali sono diverse, ma dobbiamo continuare a fare le stesse cose che stiamo facendo perché è stato un percorso lungo quattro o cinque anni, da quando abbiamo vinto per la prima volta la Nations League, poi gli Europei e ora siamo arrivati qui alla finale dei... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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