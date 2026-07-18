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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Rodri: "È solo un'altra partita, il nostro un percorso lungo 4/5 anni"

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