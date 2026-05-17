Marotta risponde a Cardinale | Gli auguro il nostro percorso 9 titoli e due finali in 6 anni

Da ilnapolista.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Inter e Verona, con i nerazzurri che si preparano a festeggiare lo Scudetto numero 21, Beppe Marotta ha commentato le parole di Gerry Cardinale. Marotta ha espresso i suoi auguri, facendo riferimento al percorso della squadra negli ultimi sei anni, durante i quali sono stati conquistati nove titoli e raggiunte due finali. La discussione si è svolta sui toni di rispetto reciproco, senza ulteriori dettagli o commenti sulle strategie future.

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Beppe Marotta, a margine della gara tra Inter e Verona a San Siro in cui i nerazzurri festeggeranno ufficialmente lo Scudetto (il 21esimo ndr), ha voluto rispondere – sollecitato dagli inviati di Dazn sul prato di Milano – a Gerry Cardinale. Il patron del Milan aveva dichiarato, per far intendere la differenza abissale tra le squadre italiane e le altre big d’Europa, che in Champions League se arrivi in finale non puoi perdere 5-0. Come a dire che la distanza è ancora troppa. Marotta è voluto invece intervenire rispondendo “sul personale”, ovvero su ciò che ha fatto l’Inter negli ultimi anni rispetto a ciò che ha fatto il Milan. Non che fosse esattamente il centro della discussione, ma tant’è. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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