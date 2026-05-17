Marotta risponde a Cardinale | Gli auguro il nostro percorso 9 titoli e due finali in 6 anni

Durante la partita tra Inter e Verona, con i nerazzurri che si preparano a festeggiare lo Scudetto numero 21, Beppe Marotta ha commentato le parole di Gerry Cardinale. Marotta ha espresso i suoi auguri, facendo riferimento al percorso della squadra negli ultimi sei anni, durante i quali sono stati conquistati nove titoli e raggiunte due finali. La discussione si è svolta sui toni di rispetto reciproco, senza ulteriori dettagli o commenti sulle strategie future.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui