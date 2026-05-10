Parma Cuesta nel pre-partita della Roma | Dobbiamo dare valore al nostro percorso anche oggi l’obiettivo è vincere
Prima della partita tra Parma e Roma, Carlos Cuesta ha dichiarato che la squadra deve valorizzare il proprio percorso e che l’obiettivo rimane la vittoria. Le sue parole sono state ascoltate durante un'intervista rilasciata a Sky, in attesa del match valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Cuesta ha parlato della partita come di un’occasione importante per la squadra, sottolineando l’impegno nel raggiungimento dei propri obiettivi.
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