Mikel Merino ha commentato la situazione dei Mondiali 2026, parlando degli incendi boschivi che dal Canada generano foschia e fumo negli Stati Uniti, tra cui East Hanover nel New Jersey. Nonostante la presenza di fumo, il giocatore ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione in vista della finale. La foschia visibile ha coinvolto diverse aree, creando un’atmosfera di incertezza durante la competizione.

Mikel Merino e la Spagna in vista della finale dei Mondiali 2026 vedono il fumo e sentono l’odore degli incendi boschivi che dal Canada stanno causando foschia in gran parte degli Stati Uniti, compreso East Hanover, nel New Jersey settentrionale. Non è ancora chiaro se e in che misura il fumo influenzerà la sfida tra le Furie Rosse e l’Argentina, in programma domenica 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford. Le previsioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità indicano un miglioramento della qualità dell’aria, che dovrebbe raggiungere un livello “moderato”. Intanto Merino cerca di non focalizzarsi troppo su questo aspetto: “In una partita importante come una finale di Coppa del Mondo devi riuscire a isolare il più possibile i fattori esterni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Merino: "Gli incendi? Vediamo il fumo ma dobbiamo cercare di rimanere concentrati"

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