Dopo la terza vittoria consecutiva di Andrea Kimi Antonelli, Toto Wolff ha espresso soddisfazione, sottolineando la speranza che il momento positivo continui. Wolff ha aggiunto che, nonostante la gioia per i risultati, è importante mantenere alta la concentrazione e rimanere con i piedi per terra. Le dichiarazioni sono state rilasciate in seguito al successo del pilota durante l'ultima gara.

Gongola con moderazione Toto Wolff dopo la terza vittoria consecutiva del suo pupillo Andrea Kimi Antonelli. Il talento italiano si è infatti imposto al GP di Miami, quarto appuntamento del Mondiale 2026, allungando per l’occasione anche nella classifica piloti. Ma le evidenti intenzioni del team manager della Mercedes sono quelle di proteggere il classe 2000, così come dimostrato in fase di commento una volta raggiunta la zona mista, dove l’austriaco ha invitato Kimi a mantenere i piedi ben saldati a terra: “ Il mio auspicio è che possa proseguire questo andamento positivo – ha detto Wolff – Non deve lasciarsi prendere la mano. Abbiamo una vettura stabile e buona, la speranza è che gli aggiornamenti possano aiutarci a partire alla prossima gara.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Toto Wolff dopo il trionfo di Antonelli: “Speriamo continui così, ma dobbiamo rimanere concentrati”

F1, GP Cina, Toto Wolff (Mercedes) su pole record di Antonelli e 2° tempo in qualifica di Russell

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“La brutta partenza Non è stata affatto colpa di Kimi. Il problema è da parte nostra. Il rilascio della frizione è stato perfetto, un peccato. Dobbiamo capire cos’è successo“. - Toto Wolff #MemasGP #F1 #FIA #MiamiGP #TotoWolff #KimiAntonelli #AndreaKimiAnto - facebook.com facebook