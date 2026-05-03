Sassuolo Walukiewicz all’intervallo del match contro il Milan | Dobbiamo rimanere concentrati

Durante l'intervallo della partita tra Sassuolo e Milan, Sebastian Walukiewicz ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘DAZN’. Il giocatore neroverde ha sottolineato l'importanza di mantenere la concentrazione per il prosieguo del match. Nessun altro dettaglio sulle parole o sulle decisioni prese in campo è stato comunicato fino a quel momento.

Sebastian Walukiewicz, giocatore neroverde, ha parlato a ‘DAZN’ nell'intervallo di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “Dobbiamo rimanere concentrati. Nei primi 30' abbiamo fatto bene, poi abbiamo sbagliato un po' troppi passaggi semplici. Se vogliamo portare a casa questi punti dobbiamo mantenere alta la concentrazione" .🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo, Walukiewicz all’intervallo del match contro il Milan: “Dobbiamo rimanere concentrati” Notizie correlate Napoli-Milan, Pavlovic: “Dobbiamo rimanere concentrati e creare di più”Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è... Leggi anche: Chivu: "Lo scudetto è lì, ma dobbiamo rimanere concentrati. Onore al Torino" Aggiornamenti e contenuti dedicati Sassuolo-Milan 1-0, Walukiewicz al 45': Dobbiamo tornare a giocare come nei primi 30'Al termine del primo tempo di Sassuolo-Milan, ai microfoni di Dazn ha parlato il difensore neroverde Sebastian Walukiewicz: Dobbiamo rimanere concentrati.. tuttomercatoweb.com Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali. Ecco Jashari, Allegri sceglie Nkunku. Panchina per PulisicQueste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan, gara valida per la 35^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 15:00. SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, ... milannews.it